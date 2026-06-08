السلامي يبرر عدم ضم مهاجم لتعويض صبرة

خبرني - أكد جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أنه لن يستقطب مهاجماً ليكون بديلاً لإبراهيم صبرة قبيل المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الخميس المقبل.

وكان منتخب الأردن قد خاض فجر الإثنين آخر مبارياته الودية حيث خسر أمام كولومبيا بنتيجة 0-2 في البروفة الأخيرة قبل المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب الأردن خلال الساعات المقبلة معسكره الرسمي الخاص بالمونديال حيث سيخضع لتدريبات بدنية وتكتيكية طيلة الأيام القادمة لحين موعد أول مباراة له في كأس العالم 2026 حيث سيواجه منتخب النمسا يوم 17 حزيران/ يونيو الجاري.

جمال السلامي يوضح سبب عدم استقطاب لاعب في مركز إبراهيم صبرة

أوضح جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أنه لن يستقطب أي مهاجم ليشغل مكان إبراهيم صبرة الذي تعرض لإصابة وتم استبعاده من القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وقال السلامي في تصريحات عقب نهاية مباراة كولومبيا، إن اللاعب محمد أبو غوش كان خارج القائمة النهائية لكنه موجود مع منتخب النشامى في أمريكا وسيتم إعادته للقائمة ليكون بديلاً لإبراهيم صبرة.

وأضاف السلامي: "أعلم تماماً أن محمد أبو غوش يشغل مركزاً يختلف عن المركز الذي يلعب فيه إبراهيم صبرة، لكن سنقوم بتوظيفه بالطريقة التي تحل لنا هذه المشكلة".

وأكمل: "الوقت ضيق، واستقطاب لاعب من عمان لم يخضع للتدريبات طيلة الفترة الماضية ولم يشارك معنا في المباريات الودية الأخيرة، يعني أنه لن يحقق لنا المطلوب، لذلك رأينا أن أبو غوش قد يكون الأفضل بالنسبة لنا على اعتبار أنه موجود معنا منذ فترة ويشارك في التدريبات".

واللافت أن أبو غوش ورغم وجوده ضمن القائمة التي خاضت مباراة كولومبيا فجر الإثنين، لم يحصل على فرصة للعب وكان قبل ذلك مستبعداً من القائمة التي واجهت منتخب سويسرا.

وأبدى السلامي رضاه عن الأداء الجيد الذي قدمه منتخب الأردن ضد كولومبيا ولا سيما في الشوط الأول الذي لاحت فيه عدة فرص للنشامى كان أخطرها تسديدة مهند أبو طه التي ارتدت من القائم.