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اللواء المعايطة يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

  • 08 حزيران 2026
  • 11:03
اللواء المعايطة يقلّد كبار الضباط رتبهم الجديدة

خبرني- -  قلّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الإثنين، الرتب الجديده  لكبار ضباط مديرية الأمن العام ، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعهم إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

وبارك اللواء المعايطة لكافة ضباط الأمن العام ممن حظوا بالثقة الملكية السامية، مشيداً بجهودهم وعطائهم في خدمة جهاز الأمن العام. 

 وأكد مدير الأمن العام أن هذه الثقة تمثل حافزاً لمزيد من العمل والبذل للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات الأمنية والإنسانية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

بدورهم عبّر الضباط الذين شملتهم الإرادة الملكية السامية عن اعتزازهم بالثقة الملكية، مؤكدين أنها ستكون دافعاً لهم لمواصلة مسيرة الإنجاز والتميز، وتجسيد رسالة الأمن العام في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن تحت ظل الراية الهاشمية.

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