خبرني - حققت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الأهلية إنجازاً علمياً لافتاً وغير مسبوق بحصولها على المركز الثاني في جائزة “انطلق” لمشاريع التخرج ضمن جائزة صندوق الحسين للإبداع والابتكار للعام الجامعي 2025 / 2026 في مجالي الزراعة و الأمن الغذائي و مجال الاستدامة البيئية.

وجاء هذا الفوز المستحق بعد تأهل مشروعين متميزين من مشاريع تخرج طلبة كلية التكنولوجيا الزراعية لتمثيل الجامعة ضمن قائمة أفضل عشرة مشاريع في هذا المجال من أصل 39 مشروعاً على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة.

وقد حصد المركز الثاني عن محور الزراعة والأمن الغذائي مشروع الطالبة اية العبادي والطالب أحمد الصعيدي بإشراف د. قصي العبدالله بعنوان:

دراسة إمكانية استخدام البكتيريا Bascillus thuringiensis في مكافحة يرقات سوسة النخيل الحمراء"

وكذلك حصد المركز الثاني عن محور الاستدامة البيئية مشروع الطلبة خزامى الطواهيه، أحسان البلاونة وعبد الرحمن الجلامنة بإشراف الدكتورة صبحية سعيفان بعنوان:

دراسة إمكانية استخدام النبات البري Arum Palaestinum L في مكافحة مرض الذبول الناتج عن فطر الفيوزاريوم"

حيث جاء هذا الإنجاز تتويجاً لمشاركة كلية التكنولوجيا الزراعية في المعرض الوطني للمشاريع المرشحة، الذي أُقيم يوم السبت الموافق 6 / 6 / 2026 في فندق الهيلتون، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة ومعالي وزير الاقتصاد والريادة الرقمية المهندس سامي سميرات ، وبحضور لجان تحكيم مشتركة من الأكاديميين وخبراء القطاع الصناعي.

وقد نال كلا من المشروعين الفائزين الجائزة الثانية والبالغة 2500 دينار أردني لكل منهما.

ويعكس هذا التفوق المتميز اهتمام جامعة عمان الأهلية وكلية التكنولوجيا الزراعية بربط البحث الأكاديمي ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس بمحركات النمو الاقتصادي والتحديات الزراعية والبيئية، بما يسهم في رفد القطاع الزراعي الأردني بحلول ريادية مستدامة، وإعداد خريجين قادرين على الاندماج والتميز في سوق العمل.

هذا ،، وقد تقدم رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميدة الكلية الدكتورة رشا عبدالهادي الطراونة بالتهنئة للطلبة الفائزين و أعضاء هيئة التدريس المشرفين، متمنين لهم المزيد من التقدم والنجاح، ومزيداً من الإنجازات.