خبرني - حققت كلية الهندسة في جامعة عمّان الأهلية إنجازًا لافتًا في جائزة صندوق الحسين لدعم المشاريع الجامعية "انطلق" في نسختها الاولى، والتي أُقيمت يوم السبت الموافق 6 / 6 / 2026 في فندق الهيلتون، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، ومعالي وزير الاقتصاد والريادة الرقمية المهندس سامي سميرات، وبحضور لجان تحكيم ضمت نخبة من الأكاديميين وخبراء القطاع الصناعي. حيث حصدت الكلية المركز الثاني في مجال العلوم والخدمات الصحية، عن مشروع التخرج بعنوان:

Design and Implementation of a Practical

Low-cost EMG-Based Wheelchair

"تصميم وتنفيذ كرسي متحرك عملي منخفض التكلفة يعتمد على إشارات العضلات الكهربائية".

بإشراف الأستاذ الدكتور جمال النابلسي، وبتنفيذ مميز من الطلبة: أنس محمد مسعد ومؤيد زهير العقايلة، من تخصص الهندسة الطبية.

ويُعد هذا الفوز تجسيدًا حقيقيًا لرؤية جامعة عمّان الأهلية في دعم البحث العلمي وتعزيز التميز والابتكار، كما يعكس المستوى المتقدم من الإبداع الذي يتمتع به طلبتها.

وجاء هذا التميز بعد تأهل المشروع ضمن قائمة أفضل عشرة مشاريع من أصل 39 مشروعًا على مستوى جامعات المملكة.

وقد هنأ رئيس هيئة المديرين د.ماهر الحوراني ورئيس الجامعة أ.د. ساري حمدان، وعميد الكلية أ.د. بشار الطراونة الطالبين الفائزين والاستاذ الدكتور المشرف، متمنين لهم المزيد من التقدم والنجاح.