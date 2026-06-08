بعد خسارة وديتين... القريني: النشامى يعانون غياب المهاجم الهداف!

خبرني - أكد المحلل والمعلق الرياضي عثمان القريني أن المنتخب الأردني حقق العديد من المكاسب الفنية والمعنوية خلال مباراته الودية أمام كولومبيا، رغم الخسارة بنتيجة 2-0، مشيراً إلى أن الأداء كان أفضل بكثير مقارنة بالمواجهة الودية السابقة أمام سويسرا، لا سيما من الناحية التنظيمية والفنية.

وأوضح القريني أن المنتخب سنحت له فرصتان خطيرتان للتسجيل، الأولى عبر مهند أبو طه التي تصدى لها القائم والحارس، والثانية لمحمد راتب الدواود بعد تمريرة من محمود مرضي الذي قدم مستوى مميزاً عقب مشاركته مع بداية الشوط الثاني.

وأشار إلى أن أبرز الإيجابيات التي خرج بها المنتخب تمثلت في استعادة اللاعبين لثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المنافسة أمام منتخبات قوية، إضافة إلى الأداء المريح والمقنع للخط الدفاعي، وتحسن منظومة الضغط، ووجود بدائل مطمئنة في المراكز الحساسة، فضلاً عن تزايد جاهزية وتأثير علي علوان.

وفي المقابل، لفت القريني إلى استمرار معاناة المنتخب من غياب المهاجم الصريح القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، متأثراً بغياب يزن النعيمات ومن بعده صبرة، مؤكداً أهمية إيجاد حلول هجومية تعزز الفاعلية الهجومية خلال المرحلة المقبلة.

وختم القريني بالتأكيد على أن معنويات لاعبي المنتخب الوطني ارتفعت بشكل ملحوظ بعد المباراة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من فترة الراحة الإيجابية والتركيز على التحضير التكتيكي والذهني للمواجهة الرسمية المقبلة أمام منتخب النمسا، معرباً عن ثقته الكبيرة بقدرة "النشامى" على تقديم الأداء المنتظر.