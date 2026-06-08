السعودية.. سماع دوي انفجارات وبيان عاجل من منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ

خبرني - أهابت السلطات السعودية بالمواطنين في المملكة باتباع الإرشادرات الصادرة عنها في حالات الطوارئ في ظل المواجهات الإيرانية الإسرائيلية وسماع دوي انفجارات في البلاد.

وأصدرت "المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ" في السعودية بيانا أهابت من خلاله بالمواطنين في المملكة باتباع الإرشادرات الصادرة عنها مشددة عليهم التزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فورا إلى أقرب مكان آمن (داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ) والبقاء فيه حتى زوال الخطر.

وأشار البيان أيضا إلى أن "في حال وصلتكم رسائل تحذيرية من المنصة الوطنية للإندار المبكر في حالات الطوارئ"، اتبع الإرشادات التالية المتمثلة في "الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج والأسقف في الشرفات أو الأسطح".

وأيضا "الاختباء في الحمام أو في أقرب مبنى أو أصل خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن المواقع الخطيرة".

وأضافت المنصة: "عند وصول رسالة التذكير وأنت في المركبة توقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة".

وقالت: "عند ملاحظة خطر اتصل بقيم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(998) في بقية مناطق المملكة".

واختتمت: "اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية".

وقبل ساعات أفادت وسائل إعلام بسماع دوب انفجارات في قاعدة "الأمير سلطان الجوية" في الخرج وسط السعودية.

وياتي ذلك في ظل استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل منذ مساء أمس الاحد بعد أن قررت إيران استهداف إسرائيل ردا على ما قالت إنه استهداف إسرائيل أمس للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.