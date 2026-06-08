الحوثيون يعلنون حظراً كاملاً على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر

خبرني - أعلنت جماعة الحوثي فرض "حظر كامل وتام" على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرة أن جميع التحركات البحرية الإسرائيلية أصبحت أهدافا عسكرية اعتبارا من اللحظة.

وقالت الجماعة في بيان صدر عنها، الاثنين، إنها نفذت عملية عسكرية استهدفت "أهدافا حساسة" تابعة لإسرائيل في منطقة يافا المحتلة، عبر دفعة صاروخية قالت إنها أصابت أهدافها بدقة.

وأكدت جماعة الحوثي أن الرد على التصعيد سيكون "بالتصعيد"، وأن عملياتها العسكرية ستتواصل بوتيرة متصاعدة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 11 صاروخا أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضتها جميعا.

وقالت إيران إن الهجوم الصاروخي جاء ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنه "رسالة تحذير".