*
الثلاثاء: 09 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن يواصل تشغيل مجاله الجوي ومطاراته دون تغيير

  • 08 حزيران 2026
  • 09:20
الأردن يواصل تشغيل مجاله الجوي ومطاراته دون تغيير

خبرني - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي.

وقال الفرجات، الاثنين، إن الهيئة تراقب التطورات على الصعيد الإقليمي بصورة مستمرة، وتنسق بشكل عالي المستوى مع الجهات المعنية لضمان سلامة الملاحة الجوية وانسيابية الحركة في المطارات الأردنية.

وأهاب الفرجات بالمسافرين ضرورة التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار للاطلاع على جداول الرحلات والتأكد من مواعيد إقلاعها، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على بعض الرحلات.

وشدد على أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان سلامة المسافرين والطائرات، مؤكداً أن المجال الجوي الأردني يعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حسان بضيافة الخشمان
حسان بضيافة الخشمان
  • 2026-06-08 22:25
"الغذاء والدواء": المضي في تطوير مشروع التفتيش الإلكتروني الذكي
  • 2026-06-08 21:52
الجامعة الأردنية تطلق اسم
الجامعة الأردنية تطلق اسم "فوج الهواشم" على خريجي فوجها الحادي والستين
  • 2026-06-08 21:26
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار
الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي بق...
  • 2026-06-08 21:16
مصدر حكومي يحسم الجدل: زيادة الـ30 ديناراً تُحتسب وفق الراتب الإجمالي لا الأساسي
مصدر حكومي يحسم الجدل: زيادة الـ30 ديناراً تُحتسب وفق الراتب الإجمالي لا الأساسي
  • 2026-06-08 20:54
الأمير الحسن يشيد بقدرات مرتبات أمن وحماية المطارات
الأمير الحسن يشيد بقدرات مرتبات أمن وحماية المطارات
  • 2026-06-08 20:16