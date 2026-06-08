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المياه : حملة تضبط اعتداءات في الحسينية والهاشمية - معان

  • 08 حزيران 2026
  • 09:17
المياه حملة تضبط اعتداءات في الحسينية والهاشمية معان

خبرني - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية في منطقة الحسينية والهاشمية/معان  بمرافقة مديرية الامن العام حملة امس الاحد  لازالة الاعتداءات المتكررة على الخط الرئيسي المزود للحسينية والهاشمية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدامها لتزويد مرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة  الرئيسي حيث تم ضبط 35 خزان و8 مضخات و12 خط اعتداء قطر 1 انش على جنبات الطريق وازالتها . 
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة حيث شرعت الكوادر الفنية بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة  لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص .

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