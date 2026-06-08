ترمب: أنا صاحب القرار ولا خيار لنتنياهو سوى قبول أي اتفاق مع إيران

خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليلة الأحد إلى الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يكون أمامه خيار" سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إليه.

وأوضح ترمب في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن نتنياهو "لن يكون لديه أي خيار"، قائلاً: "أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ كل القرارات. هو لا يتخذ القرارات".

وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات من إطلاق إيران 4 دفعات من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، في ما وصفته الصحيفة بأنه "أخطر خرق لوقف إطلاق النار" الذي بدأ في أبريل الماضي.



واعتبر ترمب أن الهجوم الإيراني لن يؤثر على مسار المفاوضات مع طهران، قائلاً: "لن يكون لذلك أي تأثير على الاتفاق".

وأردف: "سنرى كيف سينتهي الأمر، لكن هذه الهجمات لم تحقق شيئاً على الإطلاق"، معتبراً أن "التصعيد الحالي لا ينبغي أن يؤثر على مسار التفاوض".

إلى ذلك كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكرت القناة 12، أن ترمب طلب من نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ومنح المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران بضعة أيام إضافية للاستمرار، وفقا لمسؤول أميركي رفيع المستوى ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثة.

وقال المسؤول الأميركي إن ترمب أبلغ نتنياهو بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وطلب منه منحه بضعة أيام إضافية للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها.

وأضاف أن نتنياهو حاول إقناع ترمب بتغيير موقفه، وأبدى تحفظات على الطلب، لكنه في النهاية "وافق نوعا ما على طلب الرئيس".

ولفت المسؤول الأميركي الرفيع إلى أن المحادثة كانت هذه المرة أكثر هدوءا مقارنة ب"المحادثة الحادة"، وأن ترمب لم يرفع صوته على نتنياهو.

وقال: "نعتقد أن الرئيس كسب مزيدا من الوقت. فهو يعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لذا لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب".

وأضاف المسؤول: "يعتقد الرئيس أن هذه الحرب مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقد حان الوقت للمضي قدما".

وعلى خلاف تصريحاته السابقة التي أبدى فيها تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، بدا ترمب أكثر حذراً بشأن موعد إبرام الاتفاق، قائلاً: "أعتقد أن الاتفاق ما زال قائماً. سنرى ما سيحدث"، بحسب الصحيفة البريطانية.

وشدد على أن الاتفاق سيُقيَّم وفق جدواه، مضيفاً: "قد ينجح الاتفاق بناءً على جدواه، أو لا ينجح، لكن ما حدث لن يكون له أي تأثير عليه".

ورداً على سؤال بشأن الخيارات المطروحة في حال فشل الاتفاق، قال ترامب إن أمام الولايات المتحدة مسارين محتملين.

واستدرك: "قد يعني ذلك أننا سندخل ونتولى ما تبقى مما لم نتعامل معه عسكرياً، أو أننا سنواصل الحصار على إيران"، معتبراً أن الحصار "كان على الأرجح أقوى من أي هجوم تعرضت له إيران".



وتطرقت المقابلة إلى الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، الذي كشف موقع "أكسيوس" تفاصيله الأسبوع الماضي، ووصفه مسؤول أميركي بأنه كان "حاداً"، فيما أكد ترامب ل"فاينانشيال تايمز"، أن الاتصال جرى بالفعل، من دون أن يعترض على توصيفه الوارد في تقرير الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، رغم رعايته عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، لم يتمكن من وقف الضربات الإسرائيلية المتواصلة على أهداف في لبنان، بما في ذلك غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وأضافت الصحيفة أن إيران قالت إن الهجوم الصاروخي جاء رداً على تلك الغارة، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار من جانب إسرائيل.