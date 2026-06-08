مسؤول إسرائيلي: نحن على أعتاب عدة أيام من القتال

خبرني - قال مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ونقل إعلام إسرائيلي عن المسؤول القول: "نحن على أعتاب عدة أيام من القتال مع الإيرانيين ووكلائهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه نفّذ غارات جوية على "أهداف عسكرية" في غرب إيران ووسطها بعدما أطلقت إيران صواريخ في اتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان).

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن جاهزيته للعمل على كل الجبهات، فيما حذرت إسرائيل: "إذا هاجمنا حزب الله فسندمر مراكز قيادته وبنيته في بيروت".

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن إسرائيل استهدفت منظومات إيرانية تهدد العمل الجوي الأميركي والإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب تحسباً لإطلاق إيران صواريخ إضافية. وأشارت "معاريف" إلى أن تقديرات إسرائيلية ترجح بأن إيران سترد خلال ساعات على الهجوم.



وأشار السفير الإسرائيلي لدى واشنطن إلى أنه قد تم استهداف منشآت بنية تحتية إيرانية لا علاقة لها بالطاقة، مؤكداً أن ما تم استهدافه هو مواقع إطلاق صواريخ إيرانية.

واتهم السفير الأميركي في تل أبيب إيران بالسعي لتدمير الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان موقع "أكسيوس" Axios الأميركي نقل عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليطلب منه عدم الرد على الصواريخ الإيرانية.

وفي مقابلة أخرى مع قناة "فوكس نيوز" Fox News، قال ترامب إن الضربات الإيرانية "لن تساعد في المفاوضات".

وقالت طهران إن صواريخها رد على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المتحالف مع إيران، في اليوم المئة من الحرب في الشرق الأوسط.

وصباح الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن في اتجاه إسرائيل.

ودوّت انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني صباح الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب إيران ووسطها.



وأكد الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "إسرائيل هاجمت "أهدافاً على أرضنا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، اعتراض كل الصواريخ التي أطلقت من إيران. وأوضح أن عدد الصواريخ بلغ 11.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال إسرائيل ووسطها، من بينها مدن حيفا وقيسارية والخضيرة.

وتعهد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن يرد الجيش "بقوة فور تلقي الضوء الأخضر".

وكان الحرس الثوري أوضح أن العملية التي استهدفت إسرائيل هي "بمثابة تحذير"، مضيفا "إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فسيكون الرد أوسع نطاقاً" وسيستهدف كل الأهداف الأميركية-الإسرائيلية في المنطقة.

وجاء ذلك بعد قصف إسرائيلي الأحد للضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ إعلان وقف لإطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أبريل (نيسان)، لم يحقّق الكثير على الأرض، إذ استمرت المواجهات والغارات والعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأوقعت الغارة على الضاحية قتيلين. وقالت إسرائيل إنها ردّ على مهاجمة حزب الله لأراضيها.

وكان ترامب قال الأحد "نحن قريبون جداً" من التوصل إلى اتفاق مع إيران "أعتقد أنه يمكن توقيع اتفاق الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء هذا الأسبوع".

ويصر دونالد ترامب على أن المحادثات بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية تتقدّم، بينما تؤكد إيران أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تحترمان وقف إطلاق النار، وتتمسك بربط وقف الحرب في لبنان بوقفها في إيران.

وبدأت الحرب في لبنان عندما هاجم حزب الله إسرائيل في الثاني من مارس (آذار) رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول يوم من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).