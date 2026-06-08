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قطر وإيران تبحثان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وتطورات لبنان

  • 08 حزيران 2026
  • 09:01
قطر وإيران تبحثان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وتطورات لبنان

خبرني - بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وآخر التطورات في لبنان.

وبحسب بيان رسمي، تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في إيران، جرى خلاله استعراض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة اللبنانية.

وأكد آل ثاني خلال الاتصال دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

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