الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من تنفيذ غارات إسرائيلية استهدفت أهدافا عسكرية في إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه رصد "إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب، وفق ما أفادت به الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وكانت إيران قد أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم من هذا النوع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران نحو إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراضها، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وأوضح، في بيان، أن الهجمات نُفذت بتوجيهات من هيئة الاستخبارات العسكرية.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارات الجوية استهدفت مطار مهر أباد في طهران، إضافة إلى مستودع لتخزين الطائرات المسيّرة الهجومية.