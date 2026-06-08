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من هو محمد حديد الذي نشر الأمير علي صورته؟

  • 08 حزيران 2026
  • 08:24
من هو محمد حديد الذي نشر الأمير علي صورته

خبرني - نشر الأمير علي بن الحسين عبر حسابه على منصة "إكس" صورة جمعته برجل الأعمال الأردني الأميركي محمد حديد، وعلّق عليها بالقول: "أهتف مع صديقي العزيز محمد حديد في مباراتنا قبل كأس العالم أمام كولومبيا".

ويُعد محمد حديد من أبرز رجال الأعمال ومطوري العقارات، واشتهر بتطوير وبناء العقارات الفاخرة والقصور في مناطق راقية، من بينها بيل إير وبيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

كما يُعرف حديد بكونه الأردني الوحيد الذي مثّل المملكة في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدما شارك في منافسات التزلج السريع خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1992.

وأثار ظهور محمد حديد إلى جانب الأمير علي اهتمام متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لمسيرته الرياضية والاقتصادية البارزة.

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