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أسعار النفط ترتفع بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل

  • 08 حزيران 2026
  • 08:21
أسعار النفط ترتفع بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل الأحد.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.57 دولار لتصل إلى 93.11 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.67 دولار إلى 95.76 دولارا للبرميل.

وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة عقب إطلاق الصواريخ من إيران.

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