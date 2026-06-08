الأردن.. ارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة

خبرني - تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ويبقى الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 17 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20 ، وفي مناطق السهول 30- 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24 ، وفي البحر الميت 38 - 23 ، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.