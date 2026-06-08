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هجمات إسرائيلية على إيران

  • 08 حزيران 2026
  • 04:34
هجمات إسرائيلية على إيران
تصاعد الدخان في طهران ارشيف

خبرني  - أفادت مصادر متطابقة، فجر الاثنين، بوقوع هجمات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك ردا على الهجوم الايراني على شمال اسرائيل مساء الاحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له نفذ غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن طائرات حربية إسرائيلية تواصل تنفيذ هجمات على أهداف داخل إيران في هذه الأثناء.

من الجانب الإيراني، أفادت وكالة وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، فيما نقل التلفزيون الإيراني عن وقوع انفجارات متعددة في طهران ومدن أخرى بينها تبريز وأصفهان.

 

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