رسميًا.. فوز فلورنتينو بيريز في انتخابات رئاسة ريال مدريد

خبرني - فاز فلورنتينو بيريز في انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، ليتولى قيادة "الميرنغي" على الصعيد الإداري حتى عام 2030.

وفقًا لموقع "يورو سبورت"، حصل بيريز على ثلثي الأصوات، متفوقًا على منافسه إنريكي ريكيلمي، في الانتخابات الّتي أقيمت في مراكز اقتراع "فالديبيباس"، الأحد.

ويستعد نادي ريال مدريد لتعيين مدرب جديد للفريق الأول خلال الصيف وتعزيز بعض المراكز، وكان فلورنتينو بيريز قد قال في وقت سابق إن جوزيه مورينيو سيكون المدير الفني القادم لـ "الميرنغي" في حال فوزه بالانتخابات.

وترأس بيريز مجلس إدارة نادي ريال مدريد في فترتين منفصلتين، بين 2000 و2006 و2009 وإلى الآن.

وحقق "الميرنغي" أبرز الألقاب، تحت قيادة البالغ من العمر 79 عامًا، منها: دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس إسبانيا.