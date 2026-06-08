ترمب: أنا من يتخذ القرارات وليس نتنياهو

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه صاحب القرار في ما يتعلق بالسياسات الأمريكية، مشددًا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يتخذ القرارات"، وفق ما نقلت عنه صحيفة فايننشال تايمز.

وقال ترمب إن نتنياهو "لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران"، معتبرًا أن الضربات الإيرانية الأخيرة لن يكون لها أي تأثير على مسار المفاوضات أو فرص التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الاتفاق مع إيران "لا يزال جاريًا"، مشيرًا إلى أن نجاحه أو فشله ما زال غير محسوم، لكنه شدد على أن التطورات العسكرية الأخيرة "لم تُحدث تأثيرًا يُذكر" على المباحثات.

ولفت ترمب إلى أن فشل الاتفاق قد يدفع الولايات المتحدة إلى التعامل مع ما تبقى من الملفات العالقة في المنطقة بوسائل أخرى، أو الإبقاء على الحصار المفروض على إيران، معتبرًا أن الحصار "قد يكون أقوى من أي هجوم شُن على إيران".