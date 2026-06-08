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دمشق تعلن القبض على ساري مخلوف

  • 08 حزيران 2026
  • 00:20
دمشق تعلن القبض على ساري مخلوف

خبرني - قالت وزارة الداخلية ان قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على "ساري مؤيد مخلوف".

وبينت الوزارة ان المذكور تورط بارتكاب جرائم عديدة، أبرزها المشاركة في مجزرة البيضا في بانياس، إضافة إلى جرائم السلب والسطو المسلح، والخطف مقابل الفدية، وسرقة السيارات وممتلكات المواطنين العامة.

​وأضافت الوزارة : أثبتت التحقيقات الأولية تورط المقبوض عليه في إدارة شبكة تهريب دولية بالاشتراك مع المجرمين بشار طلال الأسد وحافظ منذر الأسد، حيث تبين استغلاله لصفته الأمنية في عهد النظام البائد، بهدف التغطية على نشاطاته الإجرامية.

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