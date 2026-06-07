الملكية الأردنية: جميع رحلات الملكية حسب الجدول المعتاد باستثناء الرحلات إلى العراق

خبرني - قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، الأحد، إن جميع رحلات الشركة تسير حسب الجدول المعتاد، باستثناء الرحلات إلى العراق التي تم إلغاؤها حتى إشعار آخر.

وأضاف المجالي في تصريحات لقناة "المملكة" أنه تم إلغاء الرحلة الصباحية للملكية الأردنية إلى سوريا.

وسياق متصل، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء الأحد، بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم.

وأضاف المومني، أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولاً بأول.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته.

وجدد التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد.