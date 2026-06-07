الحكومة: أجواء الأردن تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء اليوم بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم.

وأضاف تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة اولاً بأول.

وأكد "تتابع القوات المسلحة الأردنية المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته. - نجدد التحذير من أية محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ونؤكد أنه لن يُسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد".