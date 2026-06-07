خبرني - قالت قيادة القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، إن إسرائيل "تخطّت كل الخطوط الحمر" بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت، مشدّدة على وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قائد غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد الله علي آبادي "يجب على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وفي حال توسيع هجماته أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر ’سحقا وتدميرا’"، بدون أي الإشارة بشكل مباشر إلى إطلاق دفعات صواريخ قالت إسرائيل إنها اعترضتها.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض هذا التهديد.