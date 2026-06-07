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العراق يعلن إغلاق أجوائه وتعليق الملاحة الجوية في بغداد مؤقتاً

  • 07 حزيران 2026
  • 23:04
العراق يعلن إغلاق أجوائه وتعليق الملاحة الجوية في بغداد مؤقتاً

خبرني - أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم الاحد ( 7 حزيران 2026 )، إغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، مع تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، في إطار إجراءات احترازية مرتبطة بتطورات أمنية إقليمية متسارعة.

بالتزامن، أفادت تقارير إعلامية دولية، بينها نيويورك تايمز بسماع انفجارات ضخمة في شمال الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، لا سيما في مناطق الشمال ومنطقة طبريا، عقب هجمات صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مستوطنات الشمال، مؤكداً تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للهجمات، وسط استنفار واسع في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت تقارير إعلامية عن توقعات إسرائيلية بوجود هجوم متزامن محتمل من حزب الله في لبنان، ما يزيد من حالة التوتر الإقليمي ويدفع نحو مخاوف من توسع رقعة المواجهة.

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