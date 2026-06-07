الامن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة

خبرني - أعادت مديرية الأمن العام نشر مجموعة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف.

وتاليا الإرشادات:

1- ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام يتم العثور عليها أو ملاحظة سقوطها، وعدم الاستهتار في ظل إمكانية احتوائها على مواد متفجرة شديدة الخطورة.

2- في حال إطلاق صافرات الإنذار يجب التزام الجميع بالبقاء داخل أماكن تواجدهم سواء في منازلهم أو في أي أماكن أخرى، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

3- التأكيد على عدم التجمهر، والابتعاد لأكبر قدر ممكن عن أي أجسام غريبة يتم رصدها أو العثور عليها، والتعاون مع الأجهزة المختصة وفتح المجال أمامها للتحقيق والتعامل.

4- الإبلاغ المباشر على هاتف الطوارئ الموحد 911 حول أي مشاهدات متعلقة بسقوط أجسام غريبة، أو مسيرات، أو صواريخ ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار، لا قدر الله.

5- عدم لمس أو محاولة فتح أو تحريك أي جسم مجهول الشكل أو المصدر، لما قد يترتب عليه من خطر داهم على السلامة العامة.

6- نشر التوعية بين أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة، والتبليغ الفوري عنها.

7- عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات أو فيديوهات وصور غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مواقع سقوط الأجسام أو ماهيتها، وضرورة اعتماد المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة فقط.