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الامن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة

  • 07 حزيران 2026
  • 22:56
الامن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة

خبرني - أعادت مديرية الأمن العام نشر مجموعة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف.

وتاليا الإرشادات:

 

1- ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام يتم العثور عليها أو ملاحظة  سقوطها، وعدم الاستهتار في ظل إمكانية احتوائها على مواد متفجرة شديدة الخطورة. 

2- في حال إطلاق صافرات الإنذار يجب التزام الجميع بالبقاء داخل أماكن تواجدهم سواء في منازلهم أو في أي أماكن أخرى، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

3-  التأكيد على عدم التجمهر، والابتعاد لأكبر قدر ممكن عن أي أجسام غريبة يتم رصدها أو العثور عليها، والتعاون مع الأجهزة المختصة وفتح المجال أمامها للتحقيق والتعامل.

4- الإبلاغ المباشر على هاتف الطوارئ الموحد 911 حول أي مشاهدات متعلقة بسقوط أجسام غريبة، أو مسيرات، أو صواريخ ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار، لا قدر الله.

5- عدم لمس أو محاولة فتح أو تحريك أي جسم مجهول الشكل أو المصدر، لما قد يترتب عليه من خطر داهم على السلامة العامة.

6- نشر التوعية بين أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة، والتبليغ الفوري عنها.

7- عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات أو فيديوهات وصور غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مواقع سقوط الأجسام أو ماهيتها، وضرورة اعتماد المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة فقط.

الامن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة

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