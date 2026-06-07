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سورية: القبض على متورط بمجزرة البيضا وجرائم خطف مقابل فدية

  • 07 حزيران 2026
  • 22:47
سورية القبض على متورط بمجزرة البيضا وجرائم خطف مقابل فدية

خبرني - ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على ساري مؤيد مخلوف، لتورطه في ارتكاب جرائم عديدة، أبرزها المشاركة في مجزرة البيضا في بانياس، إضافة إلى جرائم السلب والسطو المسلح، والخطف مقابل الفدية، وسرقة السيارات وممتلكات المواطنين العامة.
​وأثبتت التحقيقات الأولية تورط المقبوض عليه في إدارة شبكة تهريب دولية بالاشتراك مع المجرمين بشار طلال الأسد وحافظ منذر الأسد، حيث تبين استغلاله لصفته الأمنية في عهد النظام البائد، بهدف التغطية على نشاطاته الإجرامية. 
وتستمر الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية بحقه لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
 

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