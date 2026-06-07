بن غفير: يجب أن تحترق طهران الليلة

خبرني - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إنه يجب أن تحترق طهران الليلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.

وأرسلت قيادة الجبهة الداخلية توجيهًا احترازيًا مباشرةً إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد 4 صواريخ إيرانية، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من إيران.

وفي وقت سابق كتب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة وإسرائيل "لا تحترمان وقف إطلاق النار، ولا تؤمنان بالحوار، ومن خلال الحصار البحري (على إيران) وانتهاك الاتفاقات بشأن لبنان، أظهرتا أنهما لا تفهمان الا لغة القوة".