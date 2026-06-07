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مصدر إسرائيلي: أي هجوم إيراني سيؤدي إلى استئناف الحرب

  • 07 حزيران 2026
  • 22:06
مصدر إسرائيلي أي هجوم إيراني سيؤدي إلى استئناف الحرب

خبرني - نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم إيراني محتمل الليلة ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية.

وتابع المصدر أن "مثل هذا التطور قد يؤدي إلى انهيار التهدئة القائمة وإعادة إشعال المواجهة العسكرية".

وأضاف المصدر: "إذا هاجمتنا إيران، فسيكون هناك رد من شأنه أن يفتح الحرب من جديد"، في إشارة إلى أن أي تحرك عسكري إيراني ضد إسرائيل سيقابل برد قد يقود إلى استئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب عقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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