أكسيوس: إيران وحزب الله وجهات أخرى جرت إسرائيل ولبنان إلى صراعات عقيمة ومدمرة

خبرني - ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي، الأحد، قوله إن إيران وحزب الله وجهات أخرى جرت كلا من إسرائيل ولبنان إلى صراعات عقيمة ومدمرة.

وأضاف المسؤول أن خيار حزب الله بسيط، إما أن يواصل خوض حرب لا طائل منها أو أن يسمح أخيرا بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان.

وأوضح أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة حكومتي لبنان وإسرائيل، وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال، مشيرا إلى أن حزب الله هو المسؤول الوحيد عن أي استمرار للأعمال العدائية.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتقف إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في سعيها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها.

كما شدد على أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل سيادة لبنان وسلامة أراضيه.