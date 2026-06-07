لامين جمال يكشف أنه كان يعتقد أنه سيفوز بالكرة الذهبية 2025

خبرني - كشف نجم برشلونة اليافع لامين جمال، في فيديو نُشر على منصة يوتيوب، أنه كان يظن أنه سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، والتي ذهبت في النهاية إلى الفرنسي عثمان ديمبيليه نجم باريس سان جرمان.

وقال الدولي الإسباني البالغ من العمر 18 عاما: "بصراحة، في ذلك اليوم (في أيلول 2025) كنت أعتقد أنني سأفوز بالكرة الذهبية. لكن أعتقد في النهاية أنه كان من الجيد أن يفوز بها ديمبيليه".

وكان نجم النادي الكتالوني قد حلّ في المركز الثاني خلف المهاجم الفرنسي، الذي كان قد تُوّج لتوه بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف جمال "لقد ساعدني ذلك على النضج على المستوى الشخصي، وأعتقد أنه لم يكن الوقت المناسب بالنسبة لي للفوز بها، لأنني كنت لا أزال مجرد طفل، ولم أكن لأدرك قيمة ما يعنيه التتويج بالكرة الذهبية".

وكان جمال مرشحا جديا لنيل الجائزة بعد قيادته برشلونة إلى ثلاثية محلية (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، والكأس السوبر الإسبانية)، إضافة إلى بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بصعوبة أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وأكد الجناح الشاب أن عدم تتويجه بتلك الجائزة في تلك الليلة شكّل له دافعا إضافيا في موسم 2025-2026، الذي اختُتم بحصوله على لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، مقابل الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

ويخضع جمال، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني هذا الموسم، حاليا لبرنامج تعاف من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر تعرّض لها في نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم كأس العالم التي ستُقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 حزيران – 19 تموز)، حيث يطمح إلى قيادة إسبانيا نحو لقبها الثاني بعد 2010.