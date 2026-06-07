*
الاثنين: 08 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الكويت تحتج لدى إيكاو بشأن انتهاكات إيران لمجالها الجوي

  • 07 حزيران 2026
  • 21:07
الكويت تحتج لدى إيكاو بشأن انتهاكات إيران لمجالها الجوي

خبرني - قدمت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة الدولة من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت الهيئة إن "رسالة الاحتجاج أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقيات الدولية الناظمة للطيران المدني وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن دراسة لفحص إمكانية إنشاء ممر بري بين إسرائيل والسعودية
إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن دراسة لفحص إمكانية إنشاء ممر بري بين إسرائيل و...
  • 2026-06-07 21:33
الإمارات.. طبيب يطلب 300 ألف درهم تعويضاً عن انزلاقه بمطعم
الإمارات.. طبيب يطلب 300 ألف درهم تعويضاً عن انزلاقه بمطعم
  • 2026-06-07 20:39
الكويت.. ضبط مصري بحوزته 140 ورقة بـ
الكويت.. ضبط مصري بحوزته 140 ورقة بـ"الكيميكال" وكمية كبيرة من المهلوسات
  • 2026-06-07 12:44
السعودية.. شاب يحتفل بتوثيق حسابه عند قبر والدته ويثير الجدل
السعودية.. شاب يحتفل بتوثيق حسابه عند قبر والدته ويثير الجدل
  • 2026-06-06 17:00
خطيب المسجد الحرام: من أعظم أسباب الثبات دعاء الله وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات
خطيب المسجد الحرام: من أعظم أسباب الثبات دعاء الله وسؤاله الثبات على دينه حتى...
  • 2026-06-06 16:40
الكويت تتوقع استعادة 70% من إنتاج النفط خلال شهرين
الكويت تتوقع استعادة 70% من إنتاج النفط خلال شهرين
  • 2026-06-06 13:47