الكويت تحتج لدى إيكاو بشأن انتهاكات إيران لمجالها الجوي

خبرني - قدمت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة الدولة من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت الهيئة إن "رسالة الاحتجاج أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقيات الدولية الناظمة للطيران المدني وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار.