الصاوي يستعيد موقفاً مؤثراً مع عادل إمام

خبرني - كشف الفنان المصري محمد الصاوي تفاصيل موقفٍ إنساني مؤثر جمعه بالفنان عادل إمام خلال كواليس تصوير الفيلم السينمائي الشهير "اللعب مع الكبار"، وذلك قبل نحو خمسةٍ وثلاثين عامًا، مستعيدًا واحدة من أبرز لحظاته الفنية والإنسانية في بدايات مشواره الفني.

وقال الصاوي في تصريحات إعلامية، إن مشاعر من الرهبة والخوف سيطرت عليه فور علمه بأنه سيقف أمام عادل إمام في أحد المشاهد، رغم الصداقة القوية التي كانت تربطه بالمنتج عصام إمام شقيق "الزعيم"، مشيرًا إلى أن هيبة الفنان الكبير كانت كفيلة بإرباك أي ممثل، على حد قوله.

وأضاف أن عادل إمام نجح سريعًا في كسر الحاجز النفسي داخله، بفضل أسلوبه الإنساني البسيط وروحه المرحة داخل الكواليس.

وأوضح أنه كان يتعامل مع فريق العمل وكأنهم أصدقاء مقربون، عن طريق مواقف يومية عفوية مثل لعب كرة القدم والشطرنج، وهو ما جعله يشعر بالاندماج وكأن العلاقة تجمعهم منذ زمن طويل، وفق تعبيره.

وأشار الصاوي إلى أن عادل إمام كان يعكس فلسفة واضحة في التعامل مع الآخرين، إذ قال له إن طريقته في الحياة ترتكز على التمييز بين من يحسن التعامل معه ومن يسيء، وهو ما ساهم في تخفيف توتره وتجاوز رهبة الوقوف أمامه في التصوير.

وختم الصاوي حديثه بالتأكيد على أن تجاربه الفنية مع عادل إمام، سواء في السينما أو الدراما، تُعد من أهم المحطات في مسيرته، مشددًا على أنها أسهمت بشكل كبير في تشكيل وعيه الفني وصقل شخصيته كممثل؛ نظرًا لما حملته من مواقف إنسانية وتجارب عمل استثنائية.