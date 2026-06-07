الاحتلال يواصل هدم المنازل ويكثف اعتداءاته في القدس والضفة الغربية

خبرني - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، شقيقين على تنفيذ هدم ذاتي لبناية سكنية مكونة من شقتين في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، تحت طائلة الغرامات المالية الباهظة وتحميلهما تكاليف الهدم في حال تنفيذها من طواقم بلدية الاحتلال.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن البناية تعود إلى عام 2000، وقد تعرض مالكاها خلال السنوات الماضية لسلسلة من المخالفات والغرامات المالية، فيما أجلت سلطات الاحتلال تنفيذ قرار الهدم عدة مرات، قبل أن تمنحهما مهلة أخيرة لتنفيذ الهدم الذاتي.

وفي الضفة الغربية، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في عدد من المناطق، وهاجموا مركبات الفلسطينيين جنوب بيت لحم، واعتدوا على عمال بناء في قرية جلجليا شمال رام الله، في سلسلة انتهاكات متواصلة تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية في بيان بأن مجموعة من المستوطنين، تجمعت بعد منتصف ليلة أمس عند مفترق الطرق المؤدي إلى مستعمرة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وأقدمت على إغلاق الشارع الرئيس ومهاجمة المركبات المارة ورشقها بالحجارة.

وفي رام الله، أفادت الهيئة بأن مستوطنين مسلحين هاجموا، اليوم عمال بناء في قرية جلجليا شمال المدينة، واعتدوا عليهم بالضرب قبل أن يجبرونهم على مغادرة مكان عملهم تحت التهديد.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت العشرات من الفلسطينيين، وسلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات في بعض المناطق ومداهمات لمنازل المواطنين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذه المداهمات 25 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.