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سلطة العقبة تمهل أصحاب الإبل السائبة لجمعها بحظائر

  • 07 حزيران 2026
  • 20:03
سلطة العقبة تمهل أصحاب الإبل السائبة لجمعها بحظائر

خبرني - أمهلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصحاب الإبل السائبة ‏48 ساعة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم الإستجابة‎.‎

وقال مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، الدكتور صبري الرفوع، إن هذا التحرك العاجل يأتي ‏استجابة للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ حيث تتسبب ب‏وقوع حوادث مرورية خطيرة، وتلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار ‏البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة‎.‎

وأكد الرفوع أنه فور انقضاء مهلة 48 ساعة، ستباشر الكوادر المختصة ‏باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخراج هذه الإبل من منطقة العقبة الاقتصادية ‏الخاصة بشكل نهائي.‎

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