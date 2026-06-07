سلطة العقبة تمهل أصحاب الإبل السائبة لجمعها بحظائر

خبرني - أمهلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصحاب الإبل السائبة ‏48 ساعة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم الإستجابة‎.‎

وقال مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، الدكتور صبري الرفوع، إن هذا التحرك العاجل يأتي ‏استجابة للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ حيث تتسبب ب‏وقوع حوادث مرورية خطيرة، وتلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار ‏البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة‎.‎

وأكد الرفوع أنه فور انقضاء مهلة 48 ساعة، ستباشر الكوادر المختصة ‏باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخراج هذه الإبل من منطقة العقبة الاقتصادية ‏الخاصة بشكل نهائي.‎