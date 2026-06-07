سلطة العقبة تمهل أصحاب الإبل السائبة لجمعها بحظائر

خبرني - أمهلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصحاب الإبل السائبة 48 ساعة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم الإستجابة.
وقال مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، الدكتور صبري الرفوع، إن هذا التحرك العاجل يأتي استجابة للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ حيث تتسبب بوقوع حوادث مرورية خطيرة، وتلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة.
وأكد الرفوع أنه فور انقضاء مهلة 48 ساعة، ستباشر الكوادر المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخراج هذه الإبل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بشكل نهائي.