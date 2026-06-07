تهنئة للأخ ليث الجحاوشة بمناسبة ترفيعه إلى رتبة رائد

خبرني - بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، وبقلبٍ يفيض محبةً واعتزازًا برجال الوطن الأوفياء، يتقدّم الصحفي ليث الفراية بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأخ العزيز الدكتور فراس الجحاوشة، بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيع شقيقه

ليث حماد الجحاوشة

إلى رتبة رائد في جهاز الأمن العام، هذا الجهاز الذي يشكّل أحد أهم ركائز الأمن والاستقرار في وطننا الغالي.

إن هذا الترفيع المستحق لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة سنواتٍ من الجهد الصادق، والعمل الدؤوب، والإخلاص في أداء الواجب، حيث أثبت الرائد ليث الجحاوشة أنه نموذج مشرّف لرجل الأمن الذي يحمل على عاتقه رسالة سامية، قوامها حماية الوطن وصون مقدراته، وخدمة المواطن بكل تفانٍ ومسؤولية وهو كذلك انعكاس للقيم الأصيلة التي نشأ عليها، وللبيئة الوطنية التي تُخرّج رجالًا يضعون الأردن فوق كل اعتبار.

وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ الفخر بهذه الكوكبة من أبناء الأردن الذين يواصلون الليل بالنهار ليبقى هذا الوطن واحة أمنٍ واستقرار، في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة، مؤكدين أن الأردن سيبقى قويًا برجاله المخلصين وبمؤسساته الراسخة.

وإذ نبارك للدكتور فراس الجحاوشة وعائلته الكريمة هذا الإنجاز المشرّف، فإننا نؤكد أن هذه اللحظات ليست مجرد محطة احتفال، بل هي بداية لمسؤوليات أكبر، وفرص أوسع للعطاء والبذل في سبيل رفعة الأردن وتعزيز مسيرته الأمنية والوطنية.

نسأل الله العلي القدير أن يوفّق الرائد ليث حماد الجحاوشة في مسيرته القادمة، وأن يكتب له دوام النجاح والتقدم، وأن يجعل هذه الرتبة المباركة فاتحة خير لمزيد من الإنجازات التي تخدم الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

حمى الله الأردن، قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وجعل أبناءه دائمًا على قدر المسؤولية في حماية مسيرته وصون إنجازاته.

ألف ألف مبارك، ومنها للأعلى دائمًا بإذن الله.