خبرني -بأسمى آيات التهنئة والتبريك، نتقدم إلى النقيب مها نوفان الجازي بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعها إلى رتبة نقيب في مديرية الأمن العام، تقديرًا لجهودها المخلصة وعطائها المتميز في أداء واجبها الوطني.

نسأل الله العلي القدير أن يبارك لها هذه الثقة الغالية، وأن يوفقها لمواصلة مسيرة النجاح والتميز، وأن يجعل هذا الترفيع حافزًا لمزيد من الإنجازات والعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

ألف ألف مبارك، ومنها إلى أعلى الرتب والمناصب بإذن الله، مع دوام الصحة والعافية والتوفيق.

عنوان:

مها نوفان الجازي.. مبارك الترفيع إلى رتبة نقيب في الأمن العام.