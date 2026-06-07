آل الحاج خليل وآل الزبن أنسباء

خبرني - في أجواء سادتها المودة والمحبة، توجهت جاهة كريمة من آل الحاج خليل إلى مضارب آل الزبن لطلب يد كريمة السيد محمود الزبن للشاب محمد الحاج خليل.

وكان في استقبال الجاهة عدد من وجهاء وكبار آل الزبن، إلى جانب الأهل والأصدقاء. وتحدث باسم الجاهة النائب أيمن أبو الرب طالباً يد العروس، فيما أجاب بالقبول وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان.

وشارك في المناسبة عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعائلتين، متمنين للعروسين حياة ملؤها السعادة والهناء.

ألف مبارك للعائلتين، وبالرفاه والبنين.