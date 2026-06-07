إرادة ملكية بترفيع ضباط بالأمن العام - أسماء

خبرني - صدرت الارادة الملكيه الساميه بترفيع الضباط التالية أسمائهم الى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية
من رتبة عقيد إلى رتبة عميد:
- العقيد هيثم فواز عقلة بطارسة
- العقيد أمجد طالب سالم القضاة
- العقيد الركن وائل سامي خطّا فاروقة
- العقيد الركن سطّام غسان أحمد الخوالدة
- العقيد عمر جمال علي الشمايلة
- العقيد نبيل يوسف عبد المهدي المبيضين
- العقيد الركن محمد صالح حسين الصرايرة
- العقيد فاضل عبد الحليم مصطفى فريحات
- العقيد الركن فادي كمال علي أبو خيط
- العقيد رائد عبد الحفيظ مسلم المجالي
- العقيد صادق أمين ساري العمري
- العقيد القاضي طايل عبد الحميد نزال عويمر
- العقيد محمود حمد الله عبيد الهوادي
- العقيد قيس عبد الله جميل الغرايبة
- العقيد باسل حسين محمد الزعبي
- العقيد عامر حسام بدوي السرطاوي
- العقيد الركن مازن بادي حمدان عبيدات
- العقيد فادي موسى بديوي عبد الرزاق
- العقيد سامر عبد الحميد محمد العدوان
- العقيد حسن إبراهيم صالح خريسات
- العقيد طارق مروان حسين العطيات
- العقيد بدر إبراهيم سلامة البطوش
- العقيد طايل خلف سلامة البلوش
- العقيد بوتاي محمد داود الشيشاني
- العقيد الركن أيمن سليمان عوض النعيمات
- العقيد شادي جبريل عواد الهباهبة
- العقيد رائد عيسى عايد أبو عواد
من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد:
- المقدم الركن مجدي محمد رجا الشقيرات
- المقدم إبراهيم عبد الله أحمد المبيضين
- المقدم خالد علي سالم العمري
- المقدم إبراهيم فايز سليمان العمر
- المقدم غزوان عدنان عبد الرحمن قبلان
- المقدم الركن نايل سليم مسلم الدبايبة
- المقدم محمد حيدر أحمد الزعبي
- المقدم محمد سليم خليل الشمايلة
- المقدم عبد الصمد ونس حسن الحسن
- المقدم مشعل عبد الحميد عبد الكريم الخرابشة
- المقدم الركن فراس عبد اللطيف أحمد النعيرات
- المقدم خالد عوض عبد الوالي الجبرة
- المقدم صخر صحن فايق المجالي
- المقدم صالح سمير صالح صباحين
- المقدم مالك عبد الرؤوف يوسف الأحمد
- المقدم عبد الله يوسف محمد الدرابكة
- المقدم الركن رمزي علي سالم القطاونة
- المقدم بشار محمد يوسف علاونة
- المقدم الركن محمد علي محمد المومني
- المقدم الركن مراد محمد جمعة علي رواشدة
- المقدم محمد أمين أحمد سلامة الخصبة
- المقدم طارق خالد عطيوي السعيدات
- المقدم الركن فواز أحمد علي السردي
- المقدم حمزة نايل مخيمر الرواشدة
- المقدم الركن حمزة محمد أحمد بني أحمد
- المقدم الركن عباس يوسف أحمد الفراية
- المقدم عكرمة عبد الله محمد المعايطة
- المقدم رشاد محمد عطية الطورة
- المقدم الركن أحمد عبد السلام عبد القادر العدوان
- المقدم الركن علي محمد محسن الجريري
- المقدم شاكر سالم فلاح الفريج
- المقدم سليمان محمد عيد مصطفى النمر
- المقدم حارث سالم محمد خليفات
- المقدم مالك سليم عودة الحواتمة
- المقدم الركن أيمن عبد الله عليان الهويمل
- المقدم علاء سليمان حامد الحجيلة
- المقدم جعفر يوسف عداد الخضور
- المقدم فوز محمد عبد الله الخريشا
- المقدم سليمان يحيى محمد الرفاعي
- المقدم تامر محمد سالم الوديان
- المقدم محمود شحادة جميل عوايشة
- المقدم خالد أحمد مطلق العواودة
- المقدم الركن محمد فرحان مسيف عواد
- المقدم محمد صالح سعود الهنداوي
- المقدم باسم مفضي بركات السليحات
- المقدم سهم فتحي عبد الكريم العبيسات
- المقدم الركن عمر نايف عبد الحميد غدايرة
- المقدم علاء مبارك عبد الله عبيدات
- المقدم خالد ناصر موسى عبيدات
- المقدم الركن أحمد عودة جخيدم السلامات
- المقدم بكر جميل عبد الكريم الشنيكات
- المقدم أحمد ثاني ضافي الفايز
- المقدم الركن حكمت عبد المجيد محمد الشبول
- المقدم الركن رعد عدوان عيسى العدوان
- المقدم عبد الرحمن عطا عبد الرحمن السنيد
- المقدم عامر صالح سويلم السلامة
- المقدم عامر موسى قاسم المعايطة
- المقدم محمود حمد سلمان القيسي
- المقدم سامر خلف عبد الرحمن لطايفة
- المقدم بكر خالد محمود هياجنة
- المقدم عريب محمد جمال حمدان موسى
- المقدم يوسف جميل قاسم العلاونة
- المقدم فايز حسن نوفل الزينات
- المقدم موفق محمود حسين الشلبي
- المقدم عماد محمد ذيب مرشح
- المقدم فراس أحمد عيسى العزام
- المقدم مروان شاهر إبراهيم سويركي
- المقدم ليلى محمد إبراهيم الشياب
وكما صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من الضباط من مختلف التشكيلات الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية