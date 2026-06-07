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إرادة ملكية بترفيع ضباط بالأمن العام - أسماء

  • 07 حزيران 2026
  • 17:18
إرادة ملكية بترفيع ضباط بالأمن العام أسماء

خبرني - صدرت الارادة الملكيه الساميه بترفيع الضباط التالية أسمائهم الى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية 

من رتبة عقيد إلى رتبة عميد:

- العقيد هيثم فواز عقلة بطارسة  
- العقيد أمجد طالب سالم القضاة  
- العقيد الركن وائل سامي خطّا فاروقة  
- العقيد الركن سطّام غسان أحمد الخوالدة  
- العقيد عمر جمال علي الشمايلة  
- العقيد نبيل يوسف عبد المهدي المبيضين  
- العقيد الركن محمد صالح حسين الصرايرة  
- العقيد فاضل عبد الحليم مصطفى فريحات  
- العقيد الركن فادي كمال علي أبو خيط  
- العقيد رائد عبد الحفيظ مسلم المجالي  
- العقيد صادق أمين ساري العمري  
- العقيد القاضي طايل عبد الحميد نزال عويمر  
- العقيد محمود حمد الله عبيد الهوادي  
- العقيد قيس عبد الله جميل الغرايبة  
- العقيد باسل حسين محمد الزعبي  
- العقيد عامر حسام بدوي السرطاوي  
- العقيد الركن مازن بادي حمدان عبيدات  
- العقيد فادي موسى بديوي عبد الرزاق  
- العقيد سامر عبد الحميد محمد العدوان  
- العقيد حسن إبراهيم صالح خريسات  
- العقيد طارق مروان حسين العطيات  
- العقيد بدر إبراهيم سلامة البطوش  
- العقيد طايل خلف سلامة البلوش  
- العقيد بوتاي محمد داود الشيشاني  
- العقيد الركن أيمن سليمان عوض النعيمات  
- العقيد شادي جبريل عواد الهباهبة  
- العقيد رائد عيسى عايد أبو عواد

من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد:

- المقدم الركن مجدي محمد رجا الشقيرات  
- المقدم إبراهيم عبد الله أحمد المبيضين  
- المقدم خالد علي سالم العمري  
- المقدم إبراهيم فايز سليمان العمر  
- المقدم غزوان عدنان عبد الرحمن قبلان  
- المقدم الركن نايل سليم مسلم الدبايبة  
- المقدم محمد حيدر أحمد الزعبي  
- المقدم محمد سليم خليل الشمايلة  
- المقدم عبد الصمد ونس حسن الحسن  
- المقدم مشعل عبد الحميد عبد الكريم الخرابشة  
- المقدم الركن فراس عبد اللطيف أحمد النعيرات  
- المقدم خالد عوض عبد الوالي الجبرة  
- المقدم صخر صحن فايق المجالي  
- المقدم صالح سمير صالح صباحين  
- المقدم مالك عبد الرؤوف يوسف الأحمد  
- المقدم عبد الله يوسف محمد الدرابكة  
- المقدم الركن رمزي علي سالم القطاونة  
- المقدم بشار محمد يوسف علاونة  
- المقدم الركن محمد علي محمد المومني  
- المقدم الركن مراد محمد جمعة علي رواشدة  
- المقدم محمد أمين أحمد سلامة الخصبة  
- المقدم طارق خالد عطيوي السعيدات  
- المقدم الركن فواز أحمد علي السردي  
- المقدم حمزة نايل مخيمر الرواشدة  
- المقدم الركن حمزة محمد أحمد بني أحمد  
- المقدم الركن عباس يوسف أحمد الفراية  
- المقدم عكرمة عبد الله محمد المعايطة  
- المقدم رشاد محمد عطية الطورة  
- المقدم الركن أحمد عبد السلام عبد القادر العدوان  
- المقدم الركن علي محمد محسن الجريري  
- المقدم شاكر سالم فلاح الفريج  
- المقدم سليمان محمد عيد مصطفى النمر  
- المقدم حارث سالم محمد خليفات  
- المقدم مالك سليم عودة الحواتمة  
- المقدم الركن أيمن عبد الله عليان الهويمل  
- المقدم علاء سليمان حامد الحجيلة  
- المقدم جعفر يوسف عداد الخضور  
- المقدم فوز محمد عبد الله الخريشا  
- المقدم سليمان يحيى محمد الرفاعي  
- المقدم تامر محمد سالم الوديان  
- المقدم محمود شحادة جميل عوايشة  
- المقدم خالد أحمد مطلق العواودة  
- المقدم الركن محمد فرحان مسيف عواد  
- المقدم محمد صالح سعود الهنداوي  
- المقدم باسم مفضي بركات السليحات  
- المقدم سهم فتحي عبد الكريم العبيسات  
- المقدم الركن عمر نايف عبد الحميد غدايرة  
- المقدم علاء مبارك عبد الله عبيدات  
- المقدم خالد ناصر موسى عبيدات  
- المقدم الركن أحمد عودة جخيدم السلامات  
- المقدم بكر جميل عبد الكريم الشنيكات  
- المقدم أحمد ثاني ضافي الفايز  
- المقدم الركن حكمت عبد المجيد محمد الشبول  
- المقدم الركن رعد عدوان عيسى العدوان  
- المقدم عبد الرحمن عطا عبد الرحمن السنيد  
- المقدم عامر صالح سويلم السلامة  
- المقدم عامر موسى قاسم المعايطة  
- المقدم محمود حمد سلمان القيسي  
- المقدم سامر خلف عبد الرحمن لطايفة  
- المقدم بكر خالد محمود هياجنة  
- المقدم عريب محمد جمال حمدان موسى  
- المقدم يوسف جميل قاسم العلاونة  
- المقدم فايز حسن نوفل الزينات  
- المقدم موفق محمود حسين الشلبي  
- المقدم عماد محمد ذيب مرشح  
- المقدم فراس أحمد عيسى العزام  
- المقدم مروان شاهر إبراهيم سويركي  
- المقدم ليلى محمد إبراهيم الشياب

وكما صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من الضباط من مختلف التشكيلات الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية

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