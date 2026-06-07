إرادة ملكية بترفيع ضباط بالأمن العام - أسماء

خبرني - صدرت الارادة الملكيه الساميه بترفيع الضباط التالية أسمائهم الى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية

من رتبة عقيد إلى رتبة عميد:

- العقيد هيثم فواز عقلة بطارسة

- العقيد أمجد طالب سالم القضاة

- العقيد الركن وائل سامي خطّا فاروقة

- العقيد الركن سطّام غسان أحمد الخوالدة

- العقيد عمر جمال علي الشمايلة

- العقيد نبيل يوسف عبد المهدي المبيضين

- العقيد الركن محمد صالح حسين الصرايرة

- العقيد فاضل عبد الحليم مصطفى فريحات

- العقيد الركن فادي كمال علي أبو خيط

- العقيد رائد عبد الحفيظ مسلم المجالي

- العقيد صادق أمين ساري العمري

- العقيد القاضي طايل عبد الحميد نزال عويمر

- العقيد محمود حمد الله عبيد الهوادي

- العقيد قيس عبد الله جميل الغرايبة

- العقيد باسل حسين محمد الزعبي

- العقيد عامر حسام بدوي السرطاوي

- العقيد الركن مازن بادي حمدان عبيدات

- العقيد فادي موسى بديوي عبد الرزاق

- العقيد سامر عبد الحميد محمد العدوان

- العقيد حسن إبراهيم صالح خريسات

- العقيد طارق مروان حسين العطيات

- العقيد بدر إبراهيم سلامة البطوش

- العقيد طايل خلف سلامة البلوش

- العقيد بوتاي محمد داود الشيشاني

- العقيد الركن أيمن سليمان عوض النعيمات

- العقيد شادي جبريل عواد الهباهبة

- العقيد رائد عيسى عايد أبو عواد

من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد:

- المقدم الركن مجدي محمد رجا الشقيرات

- المقدم إبراهيم عبد الله أحمد المبيضين

- المقدم خالد علي سالم العمري

- المقدم إبراهيم فايز سليمان العمر

- المقدم غزوان عدنان عبد الرحمن قبلان

- المقدم الركن نايل سليم مسلم الدبايبة

- المقدم محمد حيدر أحمد الزعبي

- المقدم محمد سليم خليل الشمايلة

- المقدم عبد الصمد ونس حسن الحسن

- المقدم مشعل عبد الحميد عبد الكريم الخرابشة

- المقدم الركن فراس عبد اللطيف أحمد النعيرات

- المقدم خالد عوض عبد الوالي الجبرة

- المقدم صخر صحن فايق المجالي

- المقدم صالح سمير صالح صباحين

- المقدم مالك عبد الرؤوف يوسف الأحمد

- المقدم عبد الله يوسف محمد الدرابكة

- المقدم الركن رمزي علي سالم القطاونة

- المقدم بشار محمد يوسف علاونة

- المقدم الركن محمد علي محمد المومني

- المقدم الركن مراد محمد جمعة علي رواشدة

- المقدم محمد أمين أحمد سلامة الخصبة

- المقدم طارق خالد عطيوي السعيدات

- المقدم الركن فواز أحمد علي السردي

- المقدم حمزة نايل مخيمر الرواشدة

- المقدم الركن حمزة محمد أحمد بني أحمد

- المقدم الركن عباس يوسف أحمد الفراية

- المقدم عكرمة عبد الله محمد المعايطة

- المقدم رشاد محمد عطية الطورة

- المقدم الركن أحمد عبد السلام عبد القادر العدوان

- المقدم الركن علي محمد محسن الجريري

- المقدم شاكر سالم فلاح الفريج

- المقدم سليمان محمد عيد مصطفى النمر

- المقدم حارث سالم محمد خليفات

- المقدم مالك سليم عودة الحواتمة

- المقدم الركن أيمن عبد الله عليان الهويمل

- المقدم علاء سليمان حامد الحجيلة

- المقدم جعفر يوسف عداد الخضور

- المقدم فوز محمد عبد الله الخريشا

- المقدم سليمان يحيى محمد الرفاعي

- المقدم تامر محمد سالم الوديان

- المقدم محمود شحادة جميل عوايشة

- المقدم خالد أحمد مطلق العواودة

- المقدم الركن محمد فرحان مسيف عواد

- المقدم محمد صالح سعود الهنداوي

- المقدم باسم مفضي بركات السليحات

- المقدم سهم فتحي عبد الكريم العبيسات

- المقدم الركن عمر نايف عبد الحميد غدايرة

- المقدم علاء مبارك عبد الله عبيدات

- المقدم خالد ناصر موسى عبيدات

- المقدم الركن أحمد عودة جخيدم السلامات

- المقدم بكر جميل عبد الكريم الشنيكات

- المقدم أحمد ثاني ضافي الفايز

- المقدم الركن حكمت عبد المجيد محمد الشبول

- المقدم الركن رعد عدوان عيسى العدوان

- المقدم عبد الرحمن عطا عبد الرحمن السنيد

- المقدم عامر صالح سويلم السلامة

- المقدم عامر موسى قاسم المعايطة

- المقدم محمود حمد سلمان القيسي

- المقدم سامر خلف عبد الرحمن لطايفة

- المقدم بكر خالد محمود هياجنة

- المقدم عريب محمد جمال حمدان موسى

- المقدم يوسف جميل قاسم العلاونة

- المقدم فايز حسن نوفل الزينات

- المقدم موفق محمود حسين الشلبي

- المقدم عماد محمد ذيب مرشح

- المقدم فراس أحمد عيسى العزام

- المقدم مروان شاهر إبراهيم سويركي

- المقدم ليلى محمد إبراهيم الشياب

وكما صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من الضباط من مختلف التشكيلات الى الرتب التي تلي رتبهم الحالية