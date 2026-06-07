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وريكات يبارك للحنيطي رئاسة اللجنة المؤقتة للفيصلي

  • 07 حزيران 2026
  • 17:17
وريكات يبارك للحنيطي رئاسة اللجنة المؤقتة للفيصلي

خبرني  - بارك أحمد وريكات، رئيس اللجنة المؤقتة السابق للنادي الفيصلي، محمد الحنيطي توليه رئاسة اللجنة المؤقتة للنادي، متمنياً له ولأعضاء اللجنة التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وريكات دعمه للنادي الفيصلي وإدارته، مشدداً على أهمية الوقوف خلف النادي ومساندته بما يخدم مسيرته ويعزز حضوره في مختلف الاستحقاقات، معرباً عن أمله بأن تحمل المرحلة المقبلة مزيداً من الخير والنجاح للنادي.

وأشار إلى استمرار دعم جماهير ومحبي الفيصلي لشعار النادي وإدارته، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء اللجنة في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ويشار إلى أنه حتى اللحظة لم يصدر قرار رسمي بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي.
 

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