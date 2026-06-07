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ترفيع السرطاوي الى رتبة عميد

  • 07 حزيران 2026
  • 16:45
ترفيع السرطاوي الى رتبة عميد

خبرني  -  صدرت الارادة الملكية السامية، وبناء على تنسيب مدير الأمن العام ، بترفيع مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.

وبهذه المناسبة قال العميد السرطاوي في منشور له عبر مواقع التواصل :

لله الفضل من قبل ومن بعد .. بحمد الله ومنته صدرت الارادة الملكية السامية بترفيعي لرتبة عميد

لا اقول الا الحمد لله والشكر لكل من وقف معي وبجابني وساندني والى من افتقده بجانبي اليوم والدي رحمه الله هو من كان يحلم ان اصل الى هذه الرتبة منذ 30 عاما رحمك الله والي امي التي لا اسير يوما والله الا برضاها ودعواتها كانت سببا بما وصلت اليه

واذكر اليوم واترحم على سائد المعايطة وعبد الرزاق الدلابيح الذين فارقونا شهداء باذن الله وكان من المفروض ان يكونوا بيننا اليوم يحتفلون بالترفيع لكنهم سبقونا لما هو خير لهم شهداء عند ربهم احياء يرزقون

 

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