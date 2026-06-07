بحث الخطط الأمنية لإجراء امتحانات التوجيهي

خبرني - بحث وزير الداخلية، مازن الفراية، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، خلال اجتماعهما الأحد، في وزارة الداخلية، الإجراءات الأمنية والترتيبات اللازمة لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي.

وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة الداخلية خالد أبو حمور، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، ومدير العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، والمحافظون عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وأكد الفراية جاهزية وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لدعم وإسناد العملية التربوية والمحافظة على سلامة امتحانات الثانوية العامة وتأمين الحماية في جميع قاعات الامتحانات ومراكز التصحيح، مشيدا بجهود وزارة التربية الرامية إلى المحافظة على مستوى امتحان الثانوية العامة ومصداقيته .

كما لفت إلى ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من السنوات الماضية، لتجاوز أي معوقات أو مشاكل حصلت في الامتحانات السابقة، بالإضافة إلى أهمية الاستعداد لأي مستجدات قد تبرز أثناء سير الامتحانات.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير محافظة، دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إنجاح امتحان الثانوية العامة، باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بذلك، مستعرضا خطط الوزارة لعقد الامتحانات هذا العام على مرحلتين؛ لطلاب الثاني عشر وطلاب الحادي عشر.

من جانبه، أشار مدير العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، إلى التنسيق التام بين المديرية والحكام الإداريين مع وزارة التربية والتعليم في توفير الظروف الكفيلة بحفظ أمن وسلامة امتحان الثانوية العامة وفق خطط أمنية مشتركة، مؤكدا بالوقت ذاته على وجود خطة دفاع مدني لغايات الإسعاف والإنقاذ لأي حالات طارئة.