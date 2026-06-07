البيئة وأورنج الأردن تنفذان مبادرة تطوعية بمناسبة يوم البيئة العالمي

خبرني - بمناسبة يوم البيئة العالمي، أطلقت وزارة البيئة وأورنج الأردن مبادرة تطوعية ميدانية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والحد من رمي النفايات من المركبات، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية وترسيخ الممارسات المستدامة.

ونُفذت المبادرة ضمن برنامج “Engage for Change” الذي يتيح لموظفي مجموعة أورنج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المشاركة في مبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام. وشملت المبادرة توزيع أكياس مخصصة للنفايات على السائقين والمواطنين في الشوارع وعند الإشارات الضوئية، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية لضمان تنفيذ النشاط التطوعي في بيئة آمنة.

وأكدت وزارة البيئة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، مشيرة إلى أن تبني السلوكيات الإيجابية في الحياة اليومية يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على نظافة المرافق العامة والحد من التلوث.

ومن جانبها، أكدت أورنج الأردن التزامها المستمر بالاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. وقالت الشركة: "نؤمن بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد، ونحرص من خلال مبادراتنا التطوعية على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المسؤولة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة."

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع أهداف يوم البيئة العالمي الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز العمل الجماعي من أجل حماية الكوكب، مؤكدة مواصلتها إطلاق مبادرات بيئية متنوعة تشمل حملات تنظيف الغابات وزراعة الأشجار وتنفيذ خطط لخفض البصمة الكربونية، بما يعكس نهجها المؤسسي في دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وتجسد هذه المبادرة نموذجاً للتعاون الفاعل بين مختلف القطاعات من أجل نشر الثقافة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على نظافة البيئة.

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