رئيس جامعة البترا وملحق التعاون العلمي الفرنسي يفتتحان المعرض السنوي توق 

خبرني - افتتح رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وملحق التعاون العلمي والجامعي في السفارة الفرنسية الأستاذة الدكتورة وسيلة سعايدية، فعاليات اليوم العلمي والمعرض السنوي لكلية العمارة والتصميم للعام 2026 تحت عنوان "توق". أقيم المعرض في حرم الجامعة بحضور مسؤولة الحرم الجامعي الفرنسي الدكتورة ميساء المرابط، لبحث دلالات الهوية والتراث الأردني في المشاريع والتصاميم الطلابية المعاصرة.

بين عبد الرحيم في كلمته الافتتاحية أن العمارة لغة إنسانية تحول الحجر والضوء والفراغ إلى تجربة نابضة بالحياة تعبر عن الهوية والذاكرة، رافضا اختزالها في مجرد إنشاءات هندسية أو تقسيم للمساحات.

وأوضح رئيس الجامعة دور التصميم الداخلي في بث الروح بالمكان لمواجهة مشاعر الاغتراب التي تسببها الأنماط العمرانية الحديثة، مشددا على ضرورة استحضار عناصر الطبيعة كالخشب والحجر والنباتات لتلبية الاحتياجات النفسية والوجدانية للإنسان.

أوضح عميد الكلية الدكتور عامر الجوخدار أن اليوم العلمي يمثل منصة لتبادل الخبرات وتوطيد جسور التواصل بين الطلبة والمختصين في قطاعات العمارة والإنشاءات. وقدم الدكتور واصف المومني قراءة فكرية لعنوان المعرض "توق"، موضحا دلالات الحنين والارتباط بالجذور التي عكستها مشاريع الطلبة وتصاميمهم المعاصرة التي تدمج بين أصالة الماضي وروح الحاضر.

ناقش الأكاديميون والخبراء الأستاذ الدكتور نايف حداد، والمصمم المعماري زياد ديراني، والدكتورة منى الأنصاري، والدكتورة لمى أبو حسان، قضايا العمارة وتطورات الممارسة المهنية والتصميم في لقاءات علمية متخصصة.

وحضر الفعاليات عمداء الكليات ومساعد رئيس الجامعة للاتفاقيات الدولية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

استهدفت المعروضات السنوية إبراز نتاجات ومشاريع التخرج لطلبة الكلية بمختلف تخصصاتها، وتطوير البيئة الأكاديمية والجمالية بما يسهم في رفد قطاعات التصميم والهندسة بخريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل المعاصر.