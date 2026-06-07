العراق والأردن يؤكدان المضي في مشاريع الطاقة والربط الكهربائي

خبرني - أكّد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب مازن القاضي في دار مجلس النواب، حيث شدّد الحلبوسي على أهمية المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة.

وأوضح الحلبوسي أن العراق يسعى إلى تنويع منافذ تصدير النفط في ظل التحديات التي تواجه بعض المسارات التقليدية، مؤكداً أن مشروع الأنبوب يمثل خياراً استراتيجياً يخدم مصالح البلدين.

كما أشار إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، لافتاً إلى حاجة بلاده إلى زيادة كميات الطاقة المستوردة من المملكة والاستفادة من الفائض الكهربائي الأردني.

من جهته، أكد القاضي عمق العلاقات الأردنية العراقية وحرص المملكة على تطويرها، مشيراً إلى أهمية توسيع الشراكة في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار.

وشدد على أن الأردن يدعم وحدة العراق وسيادته وأمنه، ويحرص على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما أكد الجانبان أهمية المضي قدما في مشاريع الطاقة، وفي مقدمتها أنبوب البصرة–العقبة، وتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.