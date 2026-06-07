تريليون دولار هدر في غذاء العالم سنويا

خبرني - حذر وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي من أن نحو ثلث الغذاء المنتج في العالم يُفقد أو يُهدر قبل وصوله إلى موائد المستهلكين، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة تُقدَّر بنحو تريليون دولار سنويا.

جاءت تصريحات يوماكلي خلال ندوة ضمن فعاليات منتدى "صفر نفايات 2026" في إسطنبول، حيث ناقش المشاركون سبل الحد من خسائر ما بعد الحصاد وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي العالمي.

وقال الوزير التركي إن مفهوم "صفر نفايات" لا يقتصر على إدارة المخلفات، بل يمثل "إرادة لحماية الحياة والإنسانية" ويعكس "فهما حضاريا متكاملا"، مؤكدا أن الهدر لم يكن مقبولا تاريخيا في الثقافة التركية أو في العقيدة الإسلامية.

وأضاف أن بلاده تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الخسائر في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الزراعي والحصاد، مرورا بالتخزين والنقل والتسويق، وصولا إلى المستهلك النهائي، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وشدد يوماكلي على أن مواجهة هدر الغذاء ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل تتطلب مشاركة القطاع الخاص والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، مؤكدا أن "أي رؤية لا يمكن أن تكون مستدامة من دون تبنّ مجتمعي واسع لها".

وأوضح أن تعزيز الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، بل يتطلب أيضا الحفاظ على المنتجات القائمة وتخزينها في ظروف مناسبة ونقلها بأمان وإيصالها بكفاءة إلى الأسواق والمستهلكين.

وأضاف: "حماية الغذاء تعني حماية الجهد البشري والمياه والتربة، كما تعني حماية المناخ، والأهم من ذلك حماية الكرامة الإنسانية والأجيال القادمة".

تحذيرات دولية

ويأتي المنتدى في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تأثيرات تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية على الأمن الغذائي، ما يجعل تقليص الفاقد والهدر أحد أهم المسارات لتعزيز استدامة النظم الغذائية.

ويستضيف منتدى "صفر نفايات 2026" الذي تنتهي أعماله اليوم ممثلين من 183 دولة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومنظمات دولية وخبراء في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

ويناقش المنتدى قضايا الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد والمدن المستدامة والتحول في قطاع الطاقة وتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية.