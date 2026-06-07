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  • مسؤول إيراني: سلطاتنا تتسلم مليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز

مسؤول إيراني: سلطاتنا تتسلم مليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز

  • 07 حزيران 2026
  • 14:54
مسؤول إيراني سلطاتنا تتسلم مليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز

خبرني - أعلن محسن زنغنه عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الإيراني أن بلاده تستوفي بين مليون ونصف، ومليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز.
وبحسب المعلومات التي تلقتها وكالة فارس، فإنه أثناء تنفيذ خطة تحصيل رسوم الخدمات من السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، لا يزال لدى الخبراء آراء متضاربة حول التحكم الذكي في مضيق هرمز.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة فارس، فقد شُكّل فريق لتنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي. وتُودع المبالغ المحصلة في الخزينة العامة وفقًا لقانون الميزانية، وتُصرف في أماكن محددة.

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