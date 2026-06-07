بـ300%.. ارتفاع جنوني لأسعار السكن في مدن مونديال 2026

خبرني - مع اقتراب صافرة البداية للحدث الرياضي الأضخم عالمياً، كشفت بيانات حديثة لمنصة "هوست واي" المتخصصة في تحليلات الضيافة، عن قفزة قياسية و"جنونية" في أسعار السكن والإقامة الفندقية بالمدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، حيث تخطت الزيادات حاجز الـ300% في بعض المدن مدفوعة بطلب متزايد من الجماهير.

وحسب المصدر نفسه، فقد حطمت تكلفة الإقامة لليلة الواحدة الأرقام القياسية، ليبلغ متوسط السعر في المدن الـ 16 المستضيفة نحو 499 دولاراً، ليواصل صعوده الصاروخي إلى 524 دولاراً خلال أيام المباريات.

كندا تعتلي العرش.. فانكوفر الأغلى وتورونتو تلاحقها

تربعت مدينة فانكوفر الكندية على رأس قائمة المدن الأعلى تكلفة في المونديال، بصدمة سعرية اقتربت من 890 دولاراً لليلة الواحدة، وهو ما يعزوه خبراء إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للفنادق أمام الطوفان البشري المتوقع.

في المقابل، جاءت شقيقتها تورونتو في منطقة أكثر هدوءاً بمتوسط 496 دولاراً لليلة.

أمريكا.. حجم المعروض الفندقي يرسم خريطة الأسعار

في الولايات المتحدة (المستضيف الأكبر بـ 11 مدينة)، فرضت معادلة العرض والطلب كلمتها، حيث سجلت مدينتا بوسطن ونيويورك أعلى متوسط إقامة في البلاد بنحو 611 دولاراً لليلة.

بينما استقرت الأسعار نسبياً في مدينتي لوس أنجليس وسياتل عند حاجز 383 دولاراً.

وبرزت هيوستن كخيار اقتصادي ذكي بمتوسط 205 دولارات لليلة، مستفيدة من بنيتها الفندقية الضخمة التي تتجاوز 100 ألف غرفة.

المكسيك.. الأرخص سعراً والأسرع اشتعالاً

رغم أن المدن المكسيكية ظلت الأقل تكلفة مقارنة بجيرانهما في الشمال، إلا أنها كانت الأسرع اشتعالاً في نسب الارتفاع. بينما استقرت مكسيكو سيتي ومونتيري بين 131 و135 دولاراً، شهدت مدينة غوادالاخارا قفزة جنونية، حيث طارت الأسعار من 89 دولاراً في الأيام العادية إلى أكثر من 511 دولاراً بمجرد انطلاق المباريات!

التأجير قصير المدى.. أسعار فلكية لـ "إطلالات الملاعب"

لم تكن الشقق السكنية والتأجير عبر المنصات الرقمية بمعزل عن هذه الفورة، حيث بلغ متوسط الأسعار العام 228 دولاراً. لكن الإثارة الحقيقية تكمن في محيط الملاعب التاريخية، إذ قفزت أسعار بعض الوحدات القريبة من ملعبي "ميتلايف" في نيويورك و"أزتيكا" في المكسيك إلى مستويات فلكية تجاوزت 6 آلاف دولار لليلة الواحدة خلال المباريات الافتتاحية والأدوار الإقصائية.