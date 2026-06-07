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موعد مباراة النشامى وكولومبيا والقنوات الناقلة

  • 07 حزيران 2026
  • 14:18
موعد مباراة النشامى وكولومبيا والقنوات الناقلة

خبرني  -  أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الكولومبي وديا على ستاد سنابدراغون في مدينة سان دييغو، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه أمس عصر السبت في مركز تشولا فيستا لتدريب نخبة الرياضيين، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام.

ويشهد اللقاء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، فيما يظهر النشامى باللون الأحمر، وكولومبيا بالأخضر.

 

موعد المباراة :

يقام اللقاء عند الثانية -بتوقيت الأردن- بعد منتصف ليل الاثنين

 

القنوات الناقلة : 

سيتم بث اللقاء عبر القناة الرياضية للتلفزيون الأردني

 

مواعيد مباريات النشامى في المونديال : 

‎وتنطلق النسخة الـ 23 من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس المقبل، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران، على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته وعلى نفس الملعب، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 منه، على ملعب دالاس، حيث أن مواعيد المباريات حسب التوقيت المحلي في العاصمة عمان.

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