اتحاد كرة القدم يبرم اتفاقية شراكة مع غوغل جيميني

خبرني - ابرم الاتحاد الأردني لكرة القدم وشركة جوجل العالمية، اتفاقية شراكة لتصبح بموجبها غوغل جيميني (Google Gemini) راعياً تقنياً للذكاء الاصطناعي للمنتخب الوطني، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في دعم مسيرة النشامى، وتعزيز التواصل مع الجماهير، وتوسيع الحضور العالمي لكرة القدم الأردنية من خلال حلول وتقنيات رقمية متقدمة.

وتشمل الاتفاقية إطلاق سلسلة من المبادرات الموجهة للجماهير عبر المنصات الرقمية المختلفة، بالاستفادة من إمكانيات (Google Gemini ) لتطوير تجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإيجاد وسائل جديدة للتفاعل مع لاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي مبتكر يعزز ارتباط الجماهير بمسيرة النشامى.

كما تتيح المبادرات للجماهير الاستفادة من أدوات (Google Gemini) لتصميم مواد بصرية تشجيعية، وإنتاج محتوى إبداعي مرتبط بالمنتخب، إلى جانب الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تبسيط المفاهيم الرياضية، وتحليل أداء المباريات، وتقديم تجارب تفاعلية متقدمة لعشاق كرة القدم.

بدورها، أكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع الشراكات الدولية النوعية، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية بما يدعم مسيرة كرة القدم الأردنية، ويعزز حضور المنتخب الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت: تمثل الشراكة مع (Google Gemini) خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للاتحاد، حيث نسعى إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة الجماهير، وتعزيز التواصل مع المشجعين، وإطلاق مبادرات رقمية مبتكرة تواكب التطورات العالمية في المجال الرياضي.

وقالت: تعيش كرة القدم الأردنية مرحلة تاريخية مع اقتراب مشاركة منتخب النشامى في نهائيات كأس العالم 2026، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى نقل قصة المنتخب وشغف الجماهير الأردنية إلى العالم، وإبراز الهوية الوطنية عبر أدوات وتقنيات حديثة تسهم في توسيع الحضور العالمي لكرة القدم الأردنية.

بدوره، أعرب مدير التسويق الإقليمي والمنتجات لدى "جوجل" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجيب جرار عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة تجمع بين التكنولوجيا والرياضة في دعم المنتخب الوطني الأردني خلال مرحلته التاريخية المقبلة.

وأضاف: نحن متحمسون لدعم المنتخب الوطني الأردني خلال هذا الفصل التاريخي من مسيرته، ومن خلال (Google Gemini) نسعى إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة الجماهير والاحتفاء بالإرث الغني لكرة القدم الأردنية، بما يتيح طرقاً جديدة وأكثر عمقاً للتواصل مع المشجعين حول العالم.

يذكر أن (Google Gemini) يُعد من أبرز حلول الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة جوجل العالمية، ويوفر مجموعة واسعة من التقنيات والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل إنشاء المحتوى، والتفاعل الرقمي، وتحليل البيانات، وتطوير التجارب الإبداعية والتفاعلية عبر مختلف المنصات.