"أوبك+" يتجه لرابع زيادة لحصص الإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز

خبرني - أفادت ثلاثة مصادر في تحالف "أوبك+" بأن التكتل يتجه الأحد للموافقة على رابع زيادة في أهداف إنتاج النفط خلال أربعة أشهر متتالية، رغم أن الحرب الأميركية مع إيران ما تزال تعوق قدرة عدد من أعضاء التحالف على ضخ المزيد من النفط الخام.

وقلصت الحرب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أكبر أزمة عالمية في الإمدادات، في ظل عجز دول رئيسة داخل التحالف، عن تلبية طلبات عملائها بالكامل منذ نهاية شباط. وتفاقمت الأزمة بالنسبة لأوبك+ مع انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد نحو 60 عاما من انضمامها إليها.

ورفع سبعة من الأعضاء الأساسيين في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وشركاء منهم روسيا، حصص إنتاجهم بين نيسان وحزيران بنحو 600 ألف برميل يوميا.

لكن أظهرت بيانات أوبك أن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع بشدة نتيجة خفض الصادرات من دول الخليج، ليبلغ في المتوسط 33.19 مليون برميل يوميا في نيسان مقارنة مع 42.77 مليون في شباط.

ورجحت المصادر أن يرفع الأعضاء السبعة أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من تموز. ويماثل هذا الزيادة التي تم إقرارها لحزيران، والتي جرى تعديلها بالخفض من الزيادات الشهرية البالغة 206 آلاف برميل يوميا في أيار ونيسان.

والدول السبع من أصل 21 دولة عضو في أوبك+ المقرر أن تجتمع الأحد هي السعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وعُمان.

وذكرت المصادر أن من المقرّر أيضا عقد اجتماع وزاري كامل لتحالف أوبك+ الأحد، لكن لا يتوقع أن يتضمن الاتفاق أي تغييرات في سياسة الإنتاج.